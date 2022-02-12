«Челси» перед матчем решит, кто будет играть в воротах в финале клубного ЧМ

Помощник главного тренера «Челси» Жолт Лоу рассказал, что пока не решено, кто будет играть в финале клубного чемпионата мира. Кепа Аррисабалага играл за «синих» в отсутствие Эдуара Менди, который был на Кубке Африки.

«Мы поговорим об этом с Томасом. Окончательное решение будет принято за несколько часов до игры, но если мы выберем тот или иной вариант, тому, кто на скамейке запасных, не о чем беспокоиться или грустить.

Оба вратаря показали отличные результаты в последние недели, поэтому этот вопрос касается только этой конкретной игры", — цитирует BBC Лоу.

В субботу, 12 февраля, «Челси» в финале клубного чемпионата мира сыграет с «Палмейрасом». Матч начнется в 19.30 по московскому времени.