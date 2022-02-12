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Сегодня, 06:52

«Челси» перед матчем решит, кто будет играть в воротах в финале клубного ЧМ

Евгений Козинов
Корреспондент

Помощник главного тренера «Челси» Жолт Лоу рассказал, что пока не решено, кто будет играть в финале клубного чемпионата мира. Кепа Аррисабалага играл за «синих» в отсутствие Эдуара Менди, который был на Кубке Африки.

«Мы поговорим об этом с Томасом. Окончательное решение будет принято за несколько часов до игры, но если мы выберем тот или иной вариант, тому, кто на скамейке запасных, не о чем беспокоиться или грустить.

Оба вратаря показали отличные результаты в последние недели, поэтому этот вопрос касается только этой конкретной игры", — цитирует BBC Лоу.

В субботу, 12 февраля, «Челси» в финале клубного чемпионата мира сыграет с «Палмейрасом». Матч начнется в 19.30 по московскому времени.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Аталанта
Ювентус

Ф2 (0)

24%

1.79

П2

16%

2.50

ТБ 2.5

13%

1.90
Кепа Аррисабалага
Эдуар Менди
Футбол
ФК Челси
Томас Тухель
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