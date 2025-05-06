CAS отклонил апелляцию «Леона» и «Пачуки»

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию «Леона» и «Пачуки» на решение ФИФА отстранить «Леон» от участия в клубном чемпионате мира 2025 года, сообщает СAS на официальном сайте.

Рассмотрение апелляции прошло 5 мая в ускоренном режиме. В суде подтвердили, что клубы не соответствуют критериям участия в турнире. Таким образом, «Леон» остается исключенным, а «Пачука» сохраняет право на участие в соревновании.

Ранее стало известно, что «Леон» принадлежит компании, которая также контролирует мексиканскую «Пачуку», участвующую в турнире, что нарушает регламент клубного чемпионата мира.

Клубный чемпионат мира пройдет в США с 15 июня по 13 июля 2025 года. Впервые в истории турнир пройдет с участием 32 команд.