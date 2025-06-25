Ротен: «Мечтаю, чтобы «ПСЖ» проучил Месси и «Интер Майами»

Бывший полузащитник «ПСЖ» Жером Ротен надеется, что парижане победят «Интер Майами» Лионеля Месси в 1/8 финала клубного чемпионата мира.

Французский клуб вышел в плей-офф турнира с первого места в группе B. Команда из МЛС стала второй в группе A. Матч между «ПСЖ» и «Интер Майами» пройдет 30 июня.

«Не знаю, можно ли назвать эту игру реваншем. Но каков сюжет! Мы и представить не могли, что все так сложится. Для «ПСЖ» это замечательный шанс показать, насколько клуб вырос с тех пор, как Месси ушел. Тем более сейчас у клуба есть настоящий костяк. Команда, которая выглядит цельно, уважает своих фанатов и себя. Уже только по этой причине я мечтаю, чтобы «ПСЖ» проучил Лео и «Интер Майами», — цитирует Ротена RMC Sport.

Месси выступал за «ПСЖ» с 2021 по 2023 год, после чего присоединился к «Интер Майами». В сезоне-2024/25 38-летний аргентинец провел 23 матча во всех турнирах, отметившись 16 голами и 6 результативными передачами.