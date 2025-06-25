Футбол
25 июня, 07:27

Ротен: «Мечтаю, чтобы «ПСЖ» проучил Месси и «Интер Майами»

Алина Савинова

Бывший полузащитник «ПСЖ» Жером Ротен надеется, что парижане победят «Интер Майами» Лионеля Месси в 1/8 финала клубного чемпионата мира.

Французский клуб вышел в плей-офф турнира с первого места в группе B. Команда из МЛС стала второй в группе A. Матч между «ПСЖ» и «Интер Майами» пройдет 30 июня.

«Не знаю, можно ли назвать эту игру реваншем. Но каков сюжет! Мы и представить не могли, что все так сложится. Для «ПСЖ» это замечательный шанс показать, насколько клуб вырос с тех пор, как Месси ушел. Тем более сейчас у клуба есть настоящий костяк. Команда, которая выглядит цельно, уважает своих фанатов и себя. Уже только по этой причине я мечтаю, чтобы «ПСЖ» проучил Лео и «Интер Майами», — цитирует Ротена RMC Sport.

Месси выступал за «ПСЖ» с 2021 по 2023 год, после чего присоединился к «Интер Майами». В сезоне-2024/25 38-летний аргентинец провел 23 матча во всех турнирах, отметившись 16 голами и 6 результативными передачами.

Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
  • hant64

    Gordon, даже не пытайся с Серькой разговаривать по человечески, он всё равно не понимает этот язык. Человек, съехавший кукухой от обожания Роналду и ненависти к Месси, разве может что-то разумное вообще воспринимать?

    25.06.2025

  • hant64

    :grin:

    25.06.2025

  • serkonol

    ротен сказал не дурь. когда Абдусалам из клуба аула Абрашвабракадабра скажет что-то про месси, вот тогда будем оценивать его слова.

    25.06.2025

  • serkonol

    Килиан Мбаппе (сборная Франции) — лучший бомбардир чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре, на его счету — 8 голов. Второе место занял Лионель Месси (сборная Аргентины) — 7 голов, третье — Оливье Жиру (сборная Франции) — 4 гола. месси повезло, что играл в сильнейшей барсе с пуйолем, хавиньестой и т.д. а без них месси многого добился?

    25.06.2025

  • serkonol

    тоже есть такие мысли.

    25.06.2025

  • serkonol

    возможно, перевод неудачный или ротен погорячился со словом проучить. но по сути всё правильно сказал.

    25.06.2025

  • Пан Юзеф

    Правильно пишите фамилию Романа Борисовича, негодяи!!!

    25.06.2025

  • serkonol

    псж пошёл не тем путём, когда купил неймара. что сделал бразилец? начал качать права с кавани за пенали. потом зачем-то подписали месси, который уже несколько сезонов ничего сверхестественного не показывал в барсе. следующая ошибка, что не отпустили мбаппе, засыпав его деньгами. псж с месси не выиграл лч, а без него выиграл. и это факты. хотя у меня остались вопросы по финалу с интером.

    25.06.2025

  • serkonol

    1. месси не виноват, но в лч толком не помог. бензема реально затащил никакущий реал в финал лч. 2. где примеры? 3. на фото месси стоит рядом с мартинесом, у которого в руках кукла. 4. мне не нужно самоутверждаться, уже не в том возрасте. людей оцениваю по их словам и поступкам. пике реально любит барсу, а месси нет, оставив после себя финансовые проблемы. Жерар Пике в 2022 году, после завершения карьеры, простил клубу долг в 52 млн евро. 5. конечно пиаришь месси, если не признаёшь очевидных фактов. в 2010-м иньеста выиграл чемпионат мира, забив в финале победный гол и став лучшим футболистом чм. но месси подарили зм, как и много остальные. в твоём мире, вероятно, дважды два пять)))

    25.06.2025

  • Gordon

    Типа если клуб арабских миллиардеров обыграет этот "Интер", то это будет "проучивание" Месси :) Интересно только, за что :) За то, что ЛЧ с ПСЖ не выиграл? :))))))))))))))))

    25.06.2025

  • Gordon

    У тебя если бы какой-то Абдусалам из клуба аула Абрашвабракадабра сказал бы какую-то дурь про Месси, - причём неважно, какую, - он бы тоже прав оказался :)))))))))))

    25.06.2025

  • Gordon

    Начнём с конца :))) Типа Месси кроме незабитого пеналя ничем не отличился, особенно во втором сезоне? А то, что они не выиграли ЛЧ, в этом, конечно, лично Месси виноват? Ну ладно :)))))))))))))))))))))) Мало примеров, как Месси затаскивал - и "Бареслону", и сборную, причём именно в важнейших матчах важнейших турниров? Ну ладно, ч. 2 :)))))))))) Месси на праздновании не должен был заниматься ничем ничем кроме как смотреть за поведением Мартинеса и просто обязан был его контролировать? Ну и то, что Месси и Мбаппе потом год вместе играли и никаких проблем не было - это неважно? Ну ладно, ч. 3 :)))))))))))))))))) Ты, конечно же, имеешь все основания делать вывод о личных качествах человека вот так, с монитора, в очередно раз за счёт него самоутверждаясь? Ну ладно, ч. 4 :)))))))))))))))))))))) Я, конечно, пиарю Месси. Он в этом дичайше нуждается :)))))))))))))))))))))))) Ну ладно, ч. 5 :)))) Спасибо за сеанс, было неплохо, пойду делами заниматься :)

    25.06.2025

  • Gordon

    Не получилось. И что из этого - его в случае победы ПСЖ над "Интер Майами" кто-то "проучит"? :))))))))) Ему, как бы, и без ПСЖ хватает выигранного более чем :)

    25.06.2025

  • uAl

    ПСЖ проиграет, 100%

    25.06.2025

  • Rutozid

    Действующего чемпиона мира и лучшего игрока/бомбардира ЧМ-22 можно проучить в товарищеском турнире? Он закрыл этот ваш футбол и с 45 трофеями вышел на абсолютную вершину. Ротен, КЧМ для Интера новый турнир. Уже вышли в пф. Единственное, что может ПСЖ - показать пацанам из Соккер-лиги, что такое лучшая команда Европы прямо сейчас. Больше ничего.

    25.06.2025

  • serkonol

    а в чём ахинея? на мой взгляд, всё правильно говорит.

    25.06.2025

  • Player124

    Чьяб корова мычала. Какой-то бывший среднего уровня игрок несёт какую-то ахинею.

    25.06.2025

  • serkonol

    вероятно, месси мечтал с псж выиграть лигу чемпионов.

    25.06.2025

  • serkonol

    интер м не латины или речь про некоторых футболистов. можно вспомнить, как парк де пренс проводил месси. вероятно, зацикленность на месси не только у ротена. не удивлюсь, если псж проиграет интер м.

    25.06.2025

  • serkonol

    сам придурок! написал только факты, а не отсебятину. и где написано про роналду? объективность - это не твоё. хотя иногда пишешь разумные комменты. здесь форум, не пишу тебе в личную почту.

    25.06.2025

  • Gordon

    Кто бы сомневался:)))) Стоит где-то промелькнуть фамилии Месси, появляется serkonol и пишет какой-то бред :))))) После чемпионата мира все игроки отдыхают долго, особенно игравшие в финале. Типа Мбаппе сразу в клуб поехал :))))) Дважды два четыре:) "Баварии" проиграли, конечно, только потому, что Месси сразу после ЧМ в клуб не прибыл:)) Причём тут Бензема? :))))) Типа Месси никого никуда и никогда не затаскивал, не то что Бензема:))))) Месси - капитан сборной. И что? :)))))) Причём тут парад и прочее? :)))) Месси и Мбаппе потом ещё сезон вместе играли, если что, и совсем не ссорились ;-) Спасибо, повеселил :))) С упоением жду когда в следующий раз Месси упомянут. Бди! :))))

    25.06.2025

  • Gordon

    Типа если европейский клуб-олигарх обыграет американскую команду с несколькими классными ветеранами и одним ветераном великим, он кого-то "проучит"? :))))))

    25.06.2025

  • Diman_madridista

    Что-то какая-то неразумная зацикленность на Месси. Избить команду латиноамериканских пенсионеров, вообще говоря, дело нехитрое для лучшей команды Европы

    25.06.2025

  • serkonol

    У Ротена всё в порядке с разумом. ничего личного, только факты: 1. после катара месси улетел на 2 недели в аргентину, вместо того, чтобы вернуться в клуб и продолжать готовиться к предстоящим матчам. как итог 2 поражения от баварии в 1/8 лч. только не надо про командную игру. где был инопланетный месси? 2. неинопланетный бензема весной 2022 года затащил никакущий реал в финал лч. 3. месси капитан сборной! 4. Чемпионский парад в Буэнос-Айресе – ярчайшее безумие! Но кипер чемпионов Эмилиано Мартинес выделился даже на фоне 5 млн человек! Еще ночью сразу после прилета кто-то раздобыл маску черепашки-ниндзя Микеланджело – такую же Килиану Мбаппе дарил Тиаго Силва, намекая на внешнее сходство. Месси от души посмеялся. А затем Мартинес притащил на чемпионский парад куклу младенца в маске недовольного Мбаппе.

    25.06.2025

  • Садовник

    а где берг?

    25.06.2025

  • hant64

    Не понял, за какие такие грехи ПСЖ должен проучивать Месси и Интер Майами? У этого Ротена всё в порядке, с разумом в первую очередь?

    25.06.2025

