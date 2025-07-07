Булыкин считает хорошими шансы «Челси» на выход в финал клубного ЧМ

Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от полуфинала клубного чемпионата мира между «Флуминенсе» и «Челси».

«Интересно, кто пройдет дальше, Южная Америка или Европа. «Челси», конечно, в полуфинале увидеть никто не ожидал, но они смогли дойти и у них есть хорошие шансы выйти в финал. Я думаю, что они являются фаворитом, но в полуфиналах бывают разные сюрпризы. Многое будет зависеть от того, кто окажется готов и сделает меньшее количество ошибок», — сказал Булыкин «СЭ».

«Флуминенсе» и «Челси» встретятся в полуфинале клубного чемпионата мира во вторник, 8 июля. Игра состоится на стадионе «Метлайф-стэдиум» в Нью-Джерси. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Александр Антоняк