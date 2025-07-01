Булыкин рассказал, за кого будет болеть в матче 1/8 финала КЧМ между «Реалом» и «Ювентусом»

Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 1/8 финала клубного чемпионата мира между «Реалом» и «Ювентусом».

«Европейская пара, противостояние Лиги чемпионов. В паре не все очевидно, будет зрелищный футбол. Будет интересно посмотреть. Отдаю свои предпочтения «Реалу», — сказал Булыкин «СЭ».

Матч между «Реалом» и «Ювентусом» пройдет на «Хард Рок Стэдиум» в Майами во вторник, 1 июля. Начало — в 22.00 по московскому времени.