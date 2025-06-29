Бруно Фукс — о выходе в 1/4 финала клубного чемпионата мира: «Мы очень счастливы»

Защитник «Палмейраса» Бруно Фукс прокомментировал победу над «Ботафого» (1:0 д.в.) в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира.

«Тренер говорил это с самого начала сезона, что у нас есть мечта, а мечты ничего не стоят. Мы следуем за этой мечтой, игра за игрой. Всегда думаем о настоящем, о следующей игре... Мы очень счастливы, мы рады, что прошли квалификацию, и, как я уже сказал, мы должны продолжать мечтать», — цитирует экс-игрока ЦСКА AP.

В четвертьфинале «Палмейрас» сыграет с победителем пары «Бенфика» — «Челси».