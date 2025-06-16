Футбол
16 июня, 03:30

«Ботафого» — «Сиэтл Сондерс»: онлайн-трансляция матча клубного ЧМ-2025

«Ботафого» и «Сиэтл Сондерс» встретятся в матче клубного ЧМ
Александр Иткин
редактор интернет отдела

«Ботафого» из Бразилии и «Сиэтл Сондерс» из США встретятся в матче группового этапа клубного чемпионата мира в ночь на понедельник, 16 июня. Игра пройдет на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле, стартовый свисток прозвучит в 05.00 по московскому времени.

За основными событиями и результатом игры «Ботафого» — «Сиэтл Сондерс» можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Клубный чемпионат мира. Группа B.
16 июня, 05:00. Lumen Field (Сиэтл)
Ботафого
2:1
Сиэтл

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция будет доступна по подписке на стриминговый сервис.

«Ботафого» и «Сиэтл Сондерс» выступают в группе В, где также играют французский «ПСЖ» и испанский «Атлетико». Всего в клубном чемпионате мира 2025 года в США принимают участие 32 команды.

Футбол
ФК Ботафого
ХК Сиэтл Кракен
