«Боруссия» Дортмунд и «Ульсан» сыграют в клубном чемпионате мира 25 июня

«Боруссия» Дортмунд и «Ульсан» встретятся в матче группового этапа клубного чемпионата мира 2025 в среду, 25 июня. Игра состоится на арене «TQL Стэдиум» в Цинциннати (штат Огайо, США) и начнется в 22.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Боруссия» Дортмунд — «Ульсан» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе Okko в разделе «Спорт» по платной подписке.

Клубный чемпионат мира. Группа F.

25 июня, 22:00. TQL Stadium (Цинциннати)

Немецкая команда и южнокорейский клуб играют в группе F вместе с «Флуминенсе» и «Мамелоди Сандаунз».

Клубный чемпионат мира по футболу 2025 пройдет с 14 июня по 13 июля. Впервые турнир проводится в новом формате, в котором принимают участие 32 клуба из шести континентальных конфедераций.