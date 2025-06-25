Футбол
25 июня, 10:20

«Боруссия» — «Ульсан»: трансляция матча клубного ЧМ-2025 начнется в 22.00 мск

«Боруссия» и «Ульсан» встретятся на клубном чемпионате мира 25 июня
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

«Боруссия» и «Ульсан» сыграют в 3-м туре группового этапа клубного чемпионата мира в среду, 25 июня. Игра пройдет на стадионе «TQL Стэдиум» в Цинциннати (США) и начнется в 22.00 по московскому времени.

Клубный чемпионат мира. Группа F.
25 июня, 22:00. TQL Stadium (Цинциннати)
Боруссия Д
1:0
Ульсан

Ключевые события и результат игры «Боруссия» — «Ульсан» можно отслеживать в нашем матч-центре.

Транслировать матч «Боруссия» — «Ульсан» в прямом эфире будет платформа «Okko Спорт». Смотреть контент онлайн-кинотеатра Okko можно при наличии подписки.

Команды играют в группе F. После 2 туров у «Боруссии» 4 очка и второе место, немцы по ходу турнира сыграли вничью с «Флуминенсе» (0:0) и обыграли «Мамелоди Сандаунз» (4:3). У «Ульсана» — 0 очков и последняя строчка, корейский клуб на групповом этапе уступил «Мамелоди Сандаунз» (0:1) и «Флуминенсе» (2:4).

ФК Боруссия (Дортмунд)
Мареска — о матче с «Эсперансом»: «Челси» хотел выиграть, чтобы продолжить выстраивать менталитет победителей»

«Мамелоди Сандаунз» — «Флуминенсе»: трансляция матча клубного ЧМ-2025 начнется в 22.00 мск

