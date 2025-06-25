«Боруссия» обыграла «Ульсан» в матче клубного чемпионата мира

Дортмундская «Боруссия» обыграла корейский «Ульсан» в матче группового турнира клубного чемпионата мира — 1:0. Игра проходила на «TQL Стэдиум» в Цинциннати.

Гол на 36-й минуте забил Даниэль Свенссон, которому ассистировал Джоб Беллингем.

«Боруссия» набрала 7 очков и заняла первое место в группе F. «Ульсан» проиграл все три матча и завершил групповой турнир на последней строчке.

«Боруссия» и «Флуминенсе» (5 очков) вышли в плей-офф КЧМ-2025. В 1/8 финала клубы сыграют с «Ривер Плейтом», «Интером» или «Монтереем». «Мамелоди Сандаунз» (4 очка) и «Ульсан» (0 очков) завершили выступление на турнире.