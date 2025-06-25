Футбол
25 июня, 20:40

«Боруссия» — «Ульсан»: онлайн-трансляция матча клубного ЧМ-2025

«Боруссия» и «Ульсан» встретятся на клубном чемпионате мира
Александр Иткин
редактор интернет отдела

«Боруссия» Дортмунд и «Ульсан» встретятся в матче 3-го тура группового этапа клубного чемпионата мира 2025 в среду, 25 июня. Игра состоится на арене «TQL Стэдиум» в Цинциннати (США), стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет онлайн-платформа «Okko Спорт» по платной подписке на стриминговый сервис.

Ключевые события и результат игры «Боруссия» Дортмунд — «Ульсан» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Клубный чемпионат мира. Группа F.
25 июня, 22:00. TQL Stadium (Цинциннати)
Боруссия Д
1:0
Ульсан

Команды играют в группе F. По ходу группового этапа «Боруссия» сыграла вничью с «Флуминенсе» (0:0) и победила «Мамелоди Сандаунз» (4:3), а «Ульсан» проиграл оба матча: 0:1 с «Мамелоди Сандаунз» и 2:4 с «Флуминенсе».

