2 июля, 00:40

«Боруссия» — «Монтеррей»: онлайн-трансляция матча 1/8 финала клубного ЧМ-2025

«Боруссия» и «Монтеррей» встретятся в матче 1/8 финала клубного ЧМ
Александр Иткин
редактор интернет отдела

«Боруссия» Дортмунд и «Монтеррей» встретятся в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира в ночь на среду, 2 июля. Заключительная игра 1/8 финала пройдет на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте, стартовый свисток прозвучит в 4.00 по московскому времени.

За основными событиями игры «Боруссия» Дортмунд» — «Монтеррей» можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Клубный чемпионат мира. 1/8 финала.
02 июля, 04:00. Mercedes-Benz Stadium (Атланта)
Боруссия Д
2:1
Монтеррей

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе Спорт», трансляция будет доступна по платной подписке на стриминговый ресурс.

«Боруссия» заняла первое место в группе F с «Флуминенсе», «Мамелоди Сандаунз» и «Ульсаном», набрав семь очков, а «Монтеррей» финишировал вторым в группе Е с «Интером», «Ривер Плейтом» и «Уравой».

