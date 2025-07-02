«Боруссия» Дортмунд и «Монтеррей» встретятся в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира в ночь на среду, 2 июля. Заключительная игра 1/8 финала пройдет на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте, стартовый свисток прозвучит в 4.00 по московскому времени.

Клубный чемпионат мира. 1/8 финала.

02 июля, 04:00. Mercedes-Benz Stadium (Атланта)

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе Спорт», трансляция будет доступна по платной подписке на стриминговый ресурс.

«Боруссия» заняла первое место в группе F с «Флуминенсе», «Мамелоди Сандаунз» и «Ульсаном», набрав семь очков, а «Монтеррей» финишировал вторым в группе Е с «Интером», «Ривер Плейтом» и «Уравой».