«Боруссия» и «Монтеррей» встретятся в 1/8 финала клубного чемпионата мира 28 июня

«Боруссия» и «Монтеррей» сыграют в 1/8 финала клубного чемпионата мира-2025 в среду, 2 июля. Игра пройдет в Атланте (США) на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум», начало — в 4.00 по московскому времени.

Клубный чемпионат мира. 1/8 финала.

02 июля, 04:00. Mercedes-Benz Stadium (Атланта)

В прямом эфире трансляцию матча «Боруссия» — «Монтеррей» покажет платформа «Okko Спорт». Смотреть контент онлайн-кинотеатра Okko можно при наличии подписки.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Боруссия» — «Монтеррей» можно в нашем матч-центре.

«Боруссия» выступала в группе F вместе с «Флуминенсе», «Мамелоди Сандаунз», «Ульсаном» и заняла первое место с 7 очками. «Монтеррей» играл в группе Е с «Интером», «Ривер Плейтом» и «Уравой Ред Даймондс» и финишировал вторым с 5 очками.