29 июня, 04:00

«Боруссия» — «Монтеррей»: дата и время начала матча 1/8 финала клубного ЧМ-2025

«Боруссия» и «Монтеррей» встретятся в 1/8 финала клубного чемпионата мира 28 июня
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

«Боруссия» и «Монтеррей» сыграют в 1/8 финала клубного чемпионата мира-2025 в среду, 2 июля. Игра пройдет в Атланте (США) на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум», начало — в 4.00 по московскому времени.

Клубный чемпионат мира. 1/8 финала.
02 июля, 04:00. Mercedes-Benz Stadium (Атланта)
Боруссия Д
2:1
Монтеррей

В прямом эфире трансляцию матча «Боруссия» — «Монтеррей» покажет платформа «Okko Спорт». Смотреть контент онлайн-кинотеатра Okko можно при наличии подписки.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Боруссия» — «Монтеррей» можно в нашем матч-центре.

«Боруссия» выступала в группе F вместе с «Флуминенсе», «Мамелоди Сандаунз», «Ульсаном» и заняла первое место с 7 очками. «Монтеррей» играл в группе Е с «Интером», «Ривер Плейтом» и «Уравой Ред Даймондс» и финишировал вторым с 5 очками.

ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Монтеррей
«Челси» победил «Бенфику» и вышел в четвертьфинал клубного ЧМ, матч прервали на два часа из-за грозы

Мареска: «Мы продолжали играть, и я думаю, что получили заслуженную награду»

