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«Боруссия» сыграла вничью с «Флуминенсе» в матче клубного чемпионата мира

Руслан Минаев
Юлиан Брандт наносит удар.
Фото Reuters

Дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Флуминенсе» в матче группового турнира клубного чемпионата мира — 0:0. Игра проходила в Нью-Джерси.

За немецкий клуб дебютировал британский хавбек Джом Беллингем, который вышел во втором тайме.

«Боруссия» и «Флуминенсе» набрали по 1 очку в группе F. Немецкий клуб 21 июня сыграет с «Мамелоди Сандаунз» (ЮАР), бразильцы 22 июня встретятся с «Ульсан» (Южная Корея).

Клубный чемпионат мира. Группа F.
17 июня 2025, 19:00. Нью-Йорк/Нью-Джерси Стэдиум (Нью-Йорк)
Флуминенсе
0:0
Боруссия Д

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ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
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