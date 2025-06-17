«Боруссия» сыграла вничью с «Флуминенсе» в матче клубного чемпионата мира

Дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Флуминенсе» в матче группового турнира клубного чемпионата мира — 0:0. Игра проходила в Нью-Джерси.

За немецкий клуб дебютировал британский хавбек Джом Беллингем, который вышел во втором тайме.

«Боруссия» и «Флуминенсе» набрали по 1 очку в группе F. Немецкий клуб 21 июня сыграет с «Мамелоди Сандаунз» (ЮАР), бразильцы 22 июня встретятся с «Ульсан» (Южная Корея).