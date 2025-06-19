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19 июня 2025, 07:40

Более 550 тысяч зрителей посетили матчи первого тура клубного чемпионата мира-2025

Евгений Козинов
Корреспондент
Логотип «ПСЖ» перед матчем клубного чемпионата мира.
Фото Reuters

Пресс-служба клубного чемпионата мира-2025 опубликовала в соцсети X информацию о посещаемости матчей 1-го тура.

По информации источника, более 550 тысяч зрителей посетили первые 16 матчей турнира, который проходит в США.

Самым посещаемым матчем стала игра «ПСЖ» с «Атлетико» — 80 619 человек. Вторым по числу зрителей на трибуне стал матч «Реал» — «Аль-Хиляль» — 62 415. Третьим по посещаемости является матч «Аль-Ахли» — «Интер Майами» — 60 927.

Второй тур клубного чемпионата мира стартует в четверг, 19 июня, матчем «Палмейрас» — «Аль-Ахли». Начало игры — 19.00 по московскому времени.

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