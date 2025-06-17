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17 июня 2025, 03:01

«Бенфика» сыграла вничью с «Бока Хуниорс» в матче клубного ЧМ-2025

Ана Горшкова
Корреспондент
Фото Reuters

«Бока Хуниорс» и «Бенфика» сыграли вничью в матче первого тура групповой стадии клубного чемпионата мира — 2:2. Игра прошла на «Хард Рок Стэдиум».

За «Бока Хуниорс» с разницей в 6 минут забили Мигель Мерентиэль и Родриго Батталья. За «Бенфику» отличились Анхель Ди Мария, реализовавший пенальти, и Николас Отаменди, сравнявший счет в меньшинстве.

На 72-й минуте форвард португальской команды Андреа Белотти получил красную карточку. На 88-й минуте защитник аргентинского клуба Хорхе Николас Фигаль был удален.

«Бока Хуниорс» 21 июня сыграет с «Баварией», а «Бенфика» 20 июня встретится с «Окленд Сити».

Клубный чемпионат мира. Группа C.
17 июня 2025, 01:00. Hard Rock Stadium (Майами)
Бока Хуниорс
2:2
Бенфика
Источник: Таблица клубного ЧМ-2025
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ФК Бенфика
ФК Бока Хуниорс
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