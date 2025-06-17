«Бенфика» сыграла вничью с «Бока Хуниорс» в матче клубного ЧМ-2025

«Бока Хуниорс» и «Бенфика» сыграли вничью в матче первого тура групповой стадии клубного чемпионата мира — 2:2. Игра прошла на «Хард Рок Стэдиум».

За «Бока Хуниорс» с разницей в 6 минут забили Мигель Мерентиэль и Родриго Батталья. За «Бенфику» отличились Анхель Ди Мария, реализовавший пенальти, и Николас Отаменди, сравнявший счет в меньшинстве.

На 72-й минуте форвард португальской команды Андреа Белотти получил красную карточку. На 88-й минуте защитник аргентинского клуба Хорхе Николас Фигаль был удален.

«Бока Хуниорс» 21 июня сыграет с «Баварией», а «Бенфика» 20 июня встретится с «Окленд Сити».