«Бенфика» сыграла вничью с «Бока Хуниорс» в матче клубного ЧМ-2025
«Бока Хуниорс» и «Бенфика» сыграли вничью в матче первого тура групповой стадии клубного чемпионата мира — 2:2. Игра прошла на «Хард Рок Стэдиум».
За «Бока Хуниорс» с разницей в 6 минут забили Мигель Мерентиэль и Родриго Батталья. За «Бенфику» отличились Анхель Ди Мария, реализовавший пенальти, и Николас Отаменди, сравнявший счет в меньшинстве.
На 72-й минуте форвард португальской команды Андреа Белотти получил красную карточку. На 88-й минуте защитник аргентинского клуба Хорхе Николас Фигаль был удален.
«Бока Хуниорс» 21 июня сыграет с «Баварией», а «Бенфика» 20 июня встретится с «Окленд Сити».
Источник: Таблица клубного ЧМ-2025
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