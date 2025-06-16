«Бока-Хуниорс» — «Бенфика»: онлайн-трансляция матча клубного ЧМ-2025

«Бока-Хуниорс» и «Бенфика» сыграют на клубном чемпионате мира 16 июня

«Бока-Хуниорс» и «Бенфика» встретятся в первом туре группового этапа клубного ЧМ-2025 в ночь на вторник, 17 июня. Игра, которая пройдет на стадионе «Хард Рок Стэдиум» в Майами (США), начнется в 1.00 по московскому времени.

Клубный чемпионат мира. Группа C.

17 июня 2025, 01:00. Hard Rock Stadium (Майами)

Отслеживать ключевые события матча «Бока-Хуниорс» — «Бенфика» можно в нашем матч-центре.

Трансляцию матча «Бока-Хуниорс» — «Бенфика» в прямом эфире покажет платформа «Okko Спорт». Смотреть контент онлайн-кинотеатра Okko можно при условии подписки.

Клубный чемпионат мира проходит в США с 15 июня по 13 июля и впервые проводится в формате с 32 клубами.