«Бенфика» и «Челси» сыграют в 1/8 финала клубного чемпионата мира 28 июня

«Бенфика» и «Челси» сыграют в 1/8 финала клубного чемпионата мира в субботу, 28 июня. Игра пройдет на стадионе «Банк оф Америка» в Шарлотте (США) и начнется в 23.00 по московскому времени.

Клубный чемпионат мира. 1/8 финала.

28 июня, 23:00. Bank of America Stadium (Шарлотт)

Ключевые события и результат игры «Бенфика» — «Челси» можно отслеживать в нашем матч-центре.

Транслировать матч «Бенфика» — «Челси» в прямом эфире будет платформа «Okko Спорт». Смотреть контент онлайн-кинотеатра Okko можно при наличии подписки.

«Бенфика» выступала в группе С вместе с «Баварией», «Бока Хуниорс», «Оклендом» и заняла первое место с 7 очками. «Челси» играл в группе D с «Фламенго», «Эсперансом» и «Лос-Анджелесом» и финишировал вторым с 6 очками.