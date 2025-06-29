«Челси» победил «Бенфику» и вышел в четвертьфинал клубного ЧМ, матч прервали на два часа из-за грозы

«Челси» в 1/8 финала клубного чемпионата мира обыграл в дополнительное время «Бенфику» — 4:1.

Счет на 64-й минуте открыл Рис Джеймс. На 85-й минуте арбитр прервал встречу из-за грозы в районе стадиона, из-за чего игра продолжилась спустя два часа. На 90+5-й минуте Анхель Ди Мария реализовал пенальти и перевел встречу в овертайм.

В дополнительное время вингер португальской команды Джанлука Престианни получил вторую желтую карточку и покинул поле. После этого у лондонцев отличились Кристофер Нкунку, Педру Нету и Кирнан Дьюсбери-Холл.

В четвертьфинале «Челси» встретится с «Палмейрасом». Матч пройдет 5 июля и начнется в 4:00 мск.