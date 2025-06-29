Футбол
29 июня, 03:41

«Челси» победил «Бенфику» и вышел в четвертьфинал клубного ЧМ, матч прервали на два часа из-за грозы

Сергей Разин
корреспондент
«Челси» победил «Бенфику».
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Челси» в 1/8 финала клубного чемпионата мира обыграл в дополнительное время «Бенфику» — 4:1.

Счет на 64-й минуте открыл Рис Джеймс. На 85-й минуте арбитр прервал встречу из-за грозы в районе стадиона, из-за чего игра продолжилась спустя два часа. На 90+5-й минуте Анхель Ди Мария реализовал пенальти и перевел встречу в овертайм.

В дополнительное время вингер португальской команды Джанлука Престианни получил вторую желтую карточку и покинул поле. После этого у лондонцев отличились Кристофер Нкунку, Педру Нету и Кирнан Дьюсбери-Холл.

В четвертьфинале «Челси» встретится с «Палмейрасом». Матч пройдет 5 июля и начнется в 4:00 мск.

Клубный чемпионат мира. 1/8 финала.
28 июня, 23:00. Bank of America Stadium (Шарлотт)
Бенфика
1:4
Челси

ФК Бенфика
ФК Челси
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
  • Yan Rabanin

    Что за херь этот матч, в котором надо доиграть пять минут переносят на два часа? Боятся , что в кого-то шарахнет молния? Раздумывал ехать на ЧМ в следующем году, теперь сильно задумаюсь.

    29.06.2025

  • рustot

    так он с пенальти был

    29.06.2025

  • Спринт

    Орлы Лиссабона в дополнительных таймах стали воронами. Матч, где перерыв составил больше самого матча, смотреть нормально просто не возможно. (успел и поспать .. и проспать гол Бенфики ..)

    29.06.2025

