«Бенфика» и «Челси» сыграют в 1/8 финала клубного чемпионата мира 28 июня

«Бенфика» и «Челси» сыграют в 1/8 финала клубного чемпионата мира-2025 в субботу, 28 июня. Игра пройдет в Шарлотте (США) на стадионе «Банк оф Америка», начало — в 23.00 по московскому времени.

Клубный чемпионат мира. 1/8 финала.

28 июня, 23:00. Bank of America Stadium (Шарлотт)

В прямом эфире трансляцию матча покажет платформа «Okko Спорт». Смотреть контент онлайн-кинотеатра Okko можно при наличии подписки.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Бенфика» — «Челси» можно в нашем матч-центре.

«Бенфика» по ходу турнира сыграла вничью с «Бока Хуниорс» (2:2), обыграла «Окленд» (6:0), «Баварию» (1:0) и с 7 очками заняла первое место в группе С. «Челси» в группе D набрал 6 очков и финишировал вторым, синие выиграли у «Лос-Анджелеса» (2:0), «Эсперанса» (3:0) и уступили «Фламенго» (1:3)