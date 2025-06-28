Футбол
28 июня, 20:30

«Бенфика» — «Челси»: онлайн-трансляция матча 1/8 финала клубного ЧМ-2025

«Бенфика» и «Челси» сыграют в 1/8 финала клубного чемпионата мира 28 июня
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

«Бенфика» и «Челси» сыграют в 1/8 финала клубного чемпионата мира-2025 в субботу, 28 июня. Игра пройдет в Шарлотте (США) на стадионе «Банк оф Америка», начало — в 23.00 по московскому времени.

Клубный чемпионат мира. 1/8 финала.
28 июня, 23:00. Bank of America Stadium (Шарлотт)
Бенфика
1:4
Челси

В прямом эфире трансляцию матча покажет платформа «Okko Спорт». Смотреть контент онлайн-кинотеатра Okko можно при наличии подписки.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Бенфика» — «Челси» можно в нашем матч-центре.

«Бенфика» по ходу турнира сыграла вничью с «Бока Хуниорс» (2:2), обыграла «Окленд» (6:0), «Баварию» (1:0) и с 7 очками заняла первое место в группе С. «Челси» в группе D набрал 6 очков и финишировал вторым, синие выиграли у «Лос-Анджелеса» (2:0), «Эсперанса» (3:0) и уступили «Фламенго» (1:3)

ФК Бенфика
ФК Челси
