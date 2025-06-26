Футбол
26 июня, 23:00

«Бенфика» — «Челси»: дата и время начала матча 1/8 финала клубного ЧМ-2025

«Бенфика» и «Челси» встретятся в матче 1/8 финала клубного ЧМ
Александр Иткин
редактор интернет отдела

«Бенфика» и «Челси» встретятся в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира в субботу, 28 июня. Игра пройдет на стадионе «Банк оф Америка» в Шарлотте, стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

«Бенфика» заняла первое место в группе С, сыграв вничью с «Бокой Хуниорс» (2:2) и победив «Окленд» (6:0) и «Баварию» (1:0). «Челси» финишировал вторым в группе D, победив «Лос-Анджелес» (2:0) и «Эсперанс» (3:0) и уступив «Фламенго» (1:3).

Клубный чемпионат мира. 1/8 финала.
28 июня, 23:00. Bank of America Stadium (Шарлотт)
Бенфика
1:4
Челси

В прямом эфире матч будет показывать онлайн-платформа «Okko Спорт» по платной подписке на стриминговый ресурс.

С ключевыми событиями и результатом игры «Бенфика» — «Челси» вы сможете ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Футбол
ФК Бенфика
ФК Челси
