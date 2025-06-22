«Бенфика» и «Бавария» сыграют в клубном чемпионате мира 2025 24 июня

«Бенфика» и «Бавария» сыграют в матче группового этапа клубного чемпионата мира 2025 во вторник, 24 июня. Игра состоится на арене «Банк оф Америка Стэдиум» в Шарлотте (штат Северная Каролина, США) и начнется в 22.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния «Бенфика» — «Бавария» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры можно смотреть на онлайн-платформе Okko в разделе «Спорт» по платной подписке.

Клубный чемпионат мира. Группа C.

24 июня, 22:00. Bank of America Stadium (Шарлотт)

Португальская команда и немецкий клуб играют в группе С вместе с «Оклендом» и «Бока Хуниорсом».

Клубный чемпионат мира по футболу 2025 пройдет с 14 июня по 13 июля. Впервые турнир проводится в новом формате, в котором принимают участие 32 клуба из шести континентальных конфедераций.