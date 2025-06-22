«Бенфика» — «Бавария»: время начала и где смотреть трансляцию матча клубного ЧМ-2025
«Бенфика» и «Бавария» сыграют в клубном чемпионате мира 2025 24 июня
«Бенфика» и «Бавария» сыграют в матче группового этапа клубного чемпионата мира 2025 во вторник, 24 июня. Игра состоится на арене «Банк оф Америка Стэдиум» в Шарлотте (штат Северная Каролина, США) и начнется в 22.00 по московскому времени.
За ключевыми событиями противостояния «Бенфика» — «Бавария» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры можно смотреть на онлайн-платформе Okko в разделе «Спорт» по платной подписке.
Португальская команда и немецкий клуб играют в группе С вместе с «Оклендом» и «Бока Хуниорсом».
Клубный чемпионат мира по футболу 2025 пройдет с 14 июня по 13 июля. Впервые турнир проводится в новом формате, в котором принимают участие 32 клуба из шести континентальных конфедераций.
