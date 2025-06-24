«Бенфика» и «Бавария» встретятся на клубном чемпионате мира 24 июня

«Бенфика» и «Бавария» встретятся в третьем туре группового этапа клубного чемпионата мира во вторник, 24 июня. Игра пройдет на стадионе «Банк оф Америка Стэдиум» в Шарлотте (США) и начнется в 22.00 по московскому времени.

Клубный чемпионат мира. Группа C.

24 июня, 22:00. Bank of America Stadium (Шарлотт)

Ключевые события и результат игры «Бенфика» — «Бавария» можно отслеживать в нашем матч-центре.

Транслировать матч «Бенфика» — «Бавария» в прямом эфире будет платформа «Okko Спорт». Смотреть контент онлайн-кинотеатра Okko можно при наличии подписки.

«Бенфика» и «Бавария» выступают в группе С вместе с «Оклендом» и «Бока Хуниорс». После двух туров группового этапа португальский клуб набрал 4 очка и занимает второе место, немцы с 6 очками — первые.