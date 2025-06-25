Футбол
25 июня, 00:02

«Бенфика» победила «Баварию» в матче клубного чемпионата мира

Руслан Минаев
Игроки «Бенфики».
Фото AFP

«Бенфика» обыграла «Баварию» в заключительном матче группового турнира клубного чемпионата мира — 1:0.

Гол на 13-й минуте забил Андреас Шельдеруп. Во втором тайме Йозуа Киммих сравнял счет, но мяч не был засчитан из-за офсайда.

«Бенфика» набрала 7 очков и заняла первое место в таблице группы C. «Бавария» с 6 очками — на второй строчке.

В 1/8 финала КЧМ-2025 «Бавария» сыграет с «Фламенго» 29 июня. «Бенфика» встретится с «Челси» или «Эсперансом» (Тунис).

Клубный чемпионат мира. Группа C.
24 июня, 22:00. Bank of America Stadium (Шарлотт)
Бенфика
1:0
Бавария
Таблица клубного чемпионата мира
ФК Бавария
ФК Бенфика
  • Бен Ричардс

    Интересно, мне одному показалось что "Бавария" очень квалифицированно сливала матч, чтобы занять второе место в группе и выйти в 1/8 на удобный им по стилю "Фламенго"?

    25.06.2025

  • Фотограф Михаил Белоусов 89242361732

    Да нормальный коммент...уж лучше, чем по два комментатора (в моду вошло), которые между собой разговаривают, словно на кухне за пивком, забывая о зрителях.

    25.06.2025

  • fedland

    мля комментировал елагин. лучше смотреть без звука. а в концовке так вообще отчудил "я прощаюсь с вами. я александр елагин прощаюсь с вами. я прощаюсь с вами. я александр елагин я прощаюсь с вами"...

    25.06.2025

