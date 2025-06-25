«Бенфика» победила «Баварию» в матче клубного чемпионата мира

«Бенфика» обыграла «Баварию» в заключительном матче группового турнира клубного чемпионата мира — 1:0.

Гол на 13-й минуте забил Андреас Шельдеруп. Во втором тайме Йозуа Киммих сравнял счет, но мяч не был засчитан из-за офсайда.

«Бенфика» набрала 7 очков и заняла первое место в таблице группы C. «Бавария» с 6 очками — на второй строчке.

В 1/8 финала КЧМ-2025 «Бавария» сыграет с «Фламенго» 29 июня. «Бенфика» встретится с «Челси» или «Эсперансом» (Тунис).