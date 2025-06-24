«Бенфика» и «Бавария» встретятся на клубном чемпионате мира 24 июня

«Бенфика» и «Бавария» сыграют в 3-м туре группового этапа клубного чемпионата мира-2025 во вторник, 24 июня. Встреча в Шарлотте (США) на стадионе «Банк оф Америка Стэдиум» начнется в 22.00 по московскому времени.

Клубный чемпионат мира. Группа C.

24 июня, 22:00. Bank of America Stadium (Шарлотт)

Трансляцию матча покажет в прямом эфире онлайн-платформа «Okko Спорт». Контент стримингового сервиса доступен при наличии подписки.

Следить за ключевыми событиями игры «Бенфика» — «Бавария» можно в матч-центре «СЭ».

«Бенфика» по ходу турнира сыграла вничью с «Бока Хуниорс» (2:2), обыграла «Окленд» (6:0) и с 4 очками идет на втором месте. У «Баварии» — 6 очков и первая строчка, немцы обыграли «Окленд» (10:0) и «Бока Хуниорс» (2:1).

Клубный чемпионат мира 2025 года проходит с 15 июня по 13 июля в США.