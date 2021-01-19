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«Бавария» узнала возможных соперников в полуфинале клубного чемпионата мира

19:35
Игроки «Баварии» с кубком Лиги чемпионов. Фото Twitter
Игроки «Баварии» с кубком Лиги чемпионов. Фото Twitter
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В швейцарском Цюрихе состоялась жеребьевка клубного чемпионата мира.

Победитель Лиги чемпионов «Бавария» начнет турнир со стадии полуфинала, где встретится с победителем в паре «Аль-Духаиль» (Катар) — «Аль-Ахли» (Египет).

Также с полуфинала начнет победитель Кубка Либертадорес, который еще не определился. На данный момент в Южной Америке осталось провести финал между «Палмейрасом» и «Сантосом». Победитель турнира сыграет против лучшего в паре «Тигрес» (Мексика) — «Ульсан» (Южная Корея).

Ранее с турнира из-за карантинных мер снялся новозеландский «Окленд Сити». Клубный чемпионат мира пройдет в Катаре с 4 по 11 февраля.

Клубный ЧМ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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