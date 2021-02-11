«Бавария» обыграла «УАНЛ Тигрес» в финале клубного чемпионата мира

В финальном матче клубного чемпионата мира «Бавария» обыграла «УАНЛ Тигрес» (1:0).

Единственный мяч забил Бенжамен Павар. «Бавария» выиграла турнир во второй раз в своей истории.

В составе «Тигрес» весь матч отыграл экс-игрок «Спартака» Рафаэл Кариока.

Клубный чемпионат мира

Финал

«Бавария» (Германия) — «УАНЛ Тигрес» (Мексика) — 1:0 (0:0)

Гол: Павар, 59.

«Бавария»: Нойер, Павар, Зюле, Эрнандез, Дэйвис, Коман (Дуглас Коста, 74), Алаба, Киммих, Сане (Мусиала, 73), Гнабри (Толиссо, 64), Левандовски (Шупо-Мотинг, 73).

«УАНЛ Тигрес»: Гусман, Родригес Аланис (Х.Киньонес, 80), Рейес, Сальседо, Дуэньяс, Акино, Рафаэл Кариока, Писарро, Л.Киньонес, Гонсалес, Жиньяк.

Предупреждения: Дуэньяс, 42. Родригес Аланис, 69. Рафаэл Кариока, 90.

Судья: Остохич (Уругвай).

11 февраля. Эр-Райян. Стадион «Эдьюкейшн Сити».