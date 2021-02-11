«Бавария» — «Тигрес»: составы команд на финал клубного ЧМ
20:16
«Бавария» сыграет с «Тигресом» в финале клубного чемпионата мира. Стали известны стартовые составы команд.
«Бавария»: Нойер, Зюле, Алаба, Павар, Дэвис, Эрнандес, Киммих, Сане, Коман, Гнабри, Левандовски.
«Тигрес»: Гузман, Л.Родригес, Рейес, Сальседо, Дуэньяс, Кариока, Писарро, Л.Киньонес, Акино, К.Гонсалес.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Бавария» — «УАНЛ Тигрес»
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