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«Бавария» — «Тигрес»: составы команд на финал клубного ЧМ

20:16
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«Бавария» сыграет с «Тигресом» в финале клубного чемпионата мира. Стали известны стартовые составы команд.

«Бавария»: Нойер, Зюле, Алаба, Павар, Дэвис, Эрнандес, Киммих, Сане, Коман, Гнабри, Левандовски.

«Тигрес»: Гузман, Л.Родригес, Рейес, Сальседо, Дуэньяс, Кариока, Писарро, Л.Киньонес, Акино, К.Гонсалес.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Бавария» — «УАНЛ Тигрес»

Клубный ЧМ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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