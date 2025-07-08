Баффер объявит выход футболистов на поле в решающих матчах клубного ЧМ

Известный ринг-анонсер Майкл Баффер будет объявлять выход игроков на поле в полуфиналах и финале клубного чемпионата мира-2025, сообщает журналист Daily Mail Киран Гилл.

80-летний Баффер известен своей фразой, которую произносил перед каждым боем: «Let's get ready to rumble!» («Приготовимся к драке!»).

В полуфиналах КЧМ сыграют «Челси» — «Флуминенсе» (8 июля) и «ПСЖ» с «Реалом» (9 июля). Финал турнира запланирован на 13 июля.