«Атлетико» победил «Ботафого», но не вышел в плей-офф чемпионата мира

«Атлетико» обыграл «Ботафого» в матче третьего тура группового турнира клубного чемпионата мира — 1:0. Единственный гол на 87-й минуте забил Антуан Гризманн.

«Атлетико», «Ботафого» и «ПСЖ» набрали по 6 очков, при этом мадридцы уступили конкурентам по группе B по дополнительным показателям (личным играм и разности мячей) и не вышли в плей-офф.

«ПСЖ» выиграл группу (мячи 6-1), «Ботафого» стал вторым (3-2), а «Атлетико» остался третьим (4-5).

Клубный чемпионат мира. Группа B.

23 июня, 22:00. Rose Bowl Stadium (Пасадена)

В 1/8 финала «Ботафого» и «ПСЖ» сыграют соответственно с первой и второй командами группы A. После двух туров лидерство в ней делят «Палмейрас» и «Интер Майами», они встречаются между собой в заключительном туре.