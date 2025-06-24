Футбол
24 июня, 00:01

«Атлетико» победил «Ботафого», но не вышел в плей-офф чемпионата мира

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Атлетико» — «Ботафого».
Фото Reuters

«Атлетико» обыграл «Ботафого» в матче третьего тура группового турнира клубного чемпионата мира — 1:0. Единственный гол на 87-й минуте забил Антуан Гризманн.

«Атлетико», «Ботафого» и «ПСЖ» набрали по 6 очков, при этом мадридцы уступили конкурентам по группе B по дополнительным показателям (личным играм и разности мячей) и не вышли в плей-офф.

«ПСЖ» выиграл группу (мячи 6-1), «Ботафого» стал вторым (3-2), а «Атлетико» остался третьим (4-5).

Клубный чемпионат мира. Группа B.
23 июня, 22:00. Rose Bowl Stadium (Пасадена)
Атлетико
1:0
Ботафого

В 1/8 финала «Ботафого» и «ПСЖ» сыграют соответственно с первой и второй командами группы A. После двух туров лидерство в ней делят «Палмейрас» и «Интер Майами», они встречаются между собой в заключительном туре.

Футбол
ФК Атлетико
ФК Ботафого
  • Футболист Сапогов

    Это спирток. Человек заслуженный. Судья по всем возможным видам спорта. Знает правиала по всем видам спорта. Имеет награды по всем видам спорта. Просто красавчик одним словом. Не наводите на него поклеп. Вот не надо.

    24.06.2025

  • chimega

    Атлетико победил, но не вышел... А ещё на сайте есть новость: Ботафого проиграл, но вышел...

    24.06.2025

  • Ibrahim Murat

    там не слабые деньги на кону....

    24.06.2025

  • Дед Пихто

    Вряд ли, он обычно на почетном четвертом месте бывает.

    24.06.2025

  • ValeraK

    И Черчесов на бровке

    24.06.2025

  • Camry163

    Забив на 87-й минуте ребята красиво помахали платочком ненужному турниру и отправились по отпускам.

    24.06.2025

  • Садовник

    Месси на псж запросто может выйти.

    24.06.2025

  • Le-stat

    Le-stat 4 дня назад Ты не напрягайся так сильно, дед. Твой мозг не способен понять, что матчи с Сиэтлом учитываться не будут. Слишком сложная задача для тебя))

    24.06.2025

  • allarionow

    24.06.2025

  • Спринт

    Так и стыдвсь сворего дилетанского сопливого дундукизма. Ибо только у такого дебилёнко могло быть в Бофатого якобы +1 после 2 (двух) побед. У Алтетико было после двух матчей -2, а не -4. Стыдись своих дилетанский соплей .. хлтя енто твоё состояние изначально ..

    24.06.2025

  • Le-stat

    Le-stat 4 дня назад У трех команд может быть одинаковое количество очков. Сейчас у ПСЖ +3, у Ботафого +1, у Атлетико -4. Мадриду нужна победа в три мяча Спринт 4 дня назад .. у Бофатого якобы +1 .. апосля двух побед ..:: Енто сильный дундукизмь .. однако! У Атлетико всего то -2. Победы в два мяча Атлетико достачно, будет по 0 разница мячей среди трех команд, и лучше общая разница за счет победы 3:1 над Сиэтлом. https://www.sport-express.ru/football/club-world-cup/news/klubnyy-chempionat-mira-2025-rasklady-posle-dvuh-turov-v-gruppah-a-i-v-kto-lidiruet-2336636/

    24.06.2025

  • Спринт

    ты соплюшкие - чего стыдышьси ..**?

    24.06.2025

  • Le-stat

    Не стыдно?)

    24.06.2025

  • _Mike N_

    На месте "Атлетико" должен был быть "Зенит" - порвали бы всех !

    24.06.2025

  • Спринт

    Атлетико сам предрешил свлю турнирную судьбу на КЧМ, без вариантов влетев парижанам в первом туре. Бофатого знал, что П-С-Ж выигрывает в паралельном матче и мог спокойно проиграть даже с разницей в 2 мяча.

    24.06.2025

  • Le-stat

    «Ботафого» занял второе место. Победителем квартета стал «ПСЖ» ____________________________________ Таблицу поправьте. А то у вас там Ботафого на первом месте

    24.06.2025

