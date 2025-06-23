Футбол
23 июня, 20:30

«Атлетико» — «Ботафого»: онлайн-трансляция матча клубного ЧМ-2025

«Атлетико» и «Ботафого» проведут матч на клубном чемпионате мира
Александр Иткин
редактор интернет отдела

«Атлетико» и «Ботафого» встретятся в 3-м туре группового этапа клубного чемпионата мира-2025 в понедельник, 23 июня. Игра состоится в Пасадене (США) на стадионе «Роуз Боул», стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Атлетико» — «Ботафого» можно будет ознакомиться в нашем матч-центре.

Клубный чемпионат мира. Группа B.
23 июня, 22:00. Rose Bowl Stadium (Пасадена)
Атлетико
1:0
Ботафого

В прямом эфире матч будет показывать онлайн-платформа «Okko Спорт» по платной подписке на стриминговый ресурс.

Команды выступают в группе В. На групповом этапе «Атлетико» уступил «ПСЖ» (0:4) и победил «Сиэтл», а «Ботафого» выиграл со счетом 2:1 у «Сиэтла» и со счетом 1:0 у «ПСЖ».

Актуальная информация о клубном чемпионате мира доступна в разделе турнира на сайте «СЭ».

«Лос-Анджелес» — «Фламенго»: время начала и где смотреть трансляцию матча клубного ЧМ-2025

«Сиэтл Сондерс» — «ПСЖ»: онлайн-трансляция матча клубного ЧМ-2025

КХЛ на Кинопоиске

