Антон — о поражении от «Реала»: «Боруссия» не сдалась, и это хорошая черта характера»

Защитник «Боруссии» Вальдемар Антон подвел итоги матча четвертьфинала клубного ЧМ против «Реала» (2:3).

«После того как мы отыграли один гол, пытались забить второй. Мы не сдались, и это хорошая черта характера. Спасение в концовке от Куртуа было невероятно — я думал, что мяч уже пересек линию ворот. В целом участие в клубном чемпионате было для нас особенным опытом. Мы берем отсюда много позитивного. Если бы повезло чуть больше, сегодня мы могли пройти дальше», — приводит слова Антона официальный сайт ФИФА.

«Реал» вышел в полуфинал клубного ЧМ, где сыграет с «ПСЖ». Встреча пройдет 9 июля и начнется в 22:00 мск.