Ди Мария — о свисте фанатов «Бока Хуниорс»: «Я ношу футболку другой команды, забил гол. Это логично»

Полузащитник «Бенфики» Анхель Ди Мария поделился мнением о свисте болельщиков «Бока Хуниорс» (2:2) во время матча клубного ЧМ-2025.

«Это нормально. Что поделать, если они меня раздражают, и это логично. Я ношу футболку другой команды, забил гол в ворота из команды. Это логично. Но это футбол и мы это все понимаем», — приводит слова Ди Марии TyC Sports.

«Бенфика» набрала 1 очко и занимает 3-е место в группе С. 20 июня команда сыграет с «Окленд Сити».