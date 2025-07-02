Камбьясо — о поражении от «Реала»: «Это действительно позор»

Защитник «Ювентуса» Андреа Камбьясо прокомментировал поражение от «Реала» (0:1) в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира.

«Жаль, потому что мы провели хороший матч против очень сильной команды. Это действительно позор. Мы заплатили за усталость от долгого и изнурительного сезона, но у нас есть некоторые сожаления по поводу этого матча. Было замечательно сыграть на этом первом клубном чемпионате мира — фантастический опыт», — цитирует 25-летнего итальянца DAZN.

«Ювентус» в групповом турнире клубного чемпионата мира занял второе место в квартете G, набрав в 3 матчах 6 очков.