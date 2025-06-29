Футбол
29 июня, 12:40

Мостовой — о клубном чемпионате мира: «Всё играют деньги»

Микеле Антонов
Корреспондент

Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» высказался об уровне интереса к клубному чемпионату мира.

«Лигу чемпионов ты ждешь обязательно. А тут думаешь: ну ладно. Топовые команды тут и выходят дальше. Остальные повылетали на этой стадии, кроме «Атлетико». Думаю, тоже не расстроились. Еще лишний раз это подчеркивает, что всё играют деньги», — сказал Мостовой «СЭ».

Клубный чемпионат мира проходит в США с 14 июня по 13 июля.

Александр Мостовой
