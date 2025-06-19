Александер-Арнолд — о дебюте за «Реал»: «Есть разочарование от того, что не получилось победить»

Защитник «Реала» Трент Александер-Арнолд поделился впечатлениями от дебюта за команду в матче клубного чемпионата мира против «Аль-Хиляля».

«Состоялся мой дебют в «Реале», о котором мечтает каждый футболист. С одной стороны, есть разочарование от того, что не получилось одержать победу, ведь менталитет игроков «Реала» заключается в стремлении выигрывать в каждом матче. В то же время я увидел положительные моменты, особенно во втором тайме. Это был уникальный опыт. Я ощущал поддержку клуба с момента подписания контракта. У «Реала» действительно глобальная фан-база, которую ощущаешь каждый день. Фанаты присутствуют как на тренировках, так и в гостинице. Поддержка в социальных сетях также впечатляет», — приводит слова футболиста TNT Sports.