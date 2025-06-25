Алекс Сандро — о матче с «Баварией»: «Наш план на игру не меняется»

Защитник «Фламенго» Алекс Сандро поделился ожиданиями от матча 1/8 финала клубного чемпионата мира против «Баварии».

«Мы знаем, насколько сильна «Бавария», какие у них игроки. Мы знаем, что нам нужно делать. Наш план на игру не меняется. Очевидно, что у каждой игры есть своя история. Для меня играть против мюнхенской «Баварии» всегда было здорово, потому что я люблю играть против больших команд. Это отличный шанс увидеть, на каком уровне мы находимся сегодня. Уровень повысится на 100%, независимо от того, будет ли это сделано с их стороны или с нашей», — приводит слова Сандро Bayern & Germany.

Бразильская команда в 3 матчах набрала 7 очков и вышла в плей-офф турнира с первого места группы D.

Матч между командами состоится 29 июня и начнется в 23.00 по московскому времени.