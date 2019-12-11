«Аль-Садд» обыграл «Ианген Спорт» в первом раунде клубного чемпионата мира
23:01
В первом раунде клубного чемпионата мира катарский клуб «Аль-Садд» в дополнительное время обыграл «Ианген Спорт» (Новая Каледония) — 3:1.
Катарский клуб благодаря этой победе пробился в 1/4 финала. Соперником команды будет мексиканский «Монтеррей».
Клубный чемпионат мира
Первый раунд
«Аль-Садд» (Катар) — «Ианген Спорт» (Новая Каледония) — 3:1 д.в. (1:0, 0:1, 2:0)
Голы: Бунеджа, 26 (1:0). Руан, 46 (1:1). Хассан, 100 (2:1). Педру Мигель, 114 (3:1).
Судья: Горбаль (Алжир).
11 декабря. Доха. Стадион «Аль-Садд».
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