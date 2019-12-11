«Аль-Садд» обыграл «Ианген Спорт» в первом раунде клубного чемпионата мира

В первом раунде клубного чемпионата мира катарский клуб «Аль-Садд» в дополнительное время обыграл «Ианген Спорт» (Новая Каледония) — 3:1.

Катарский клуб благодаря этой победе пробился в 1/4 финала. Соперником команды будет мексиканский «Монтеррей».

Клубный чемпионат мира

Первый раунд

«Аль-Садд» (Катар) — «Ианген Спорт» (Новая Каледония) — 3:1 д.в. (1:0, 0:1, 2:0)

Голы: Бунеджа, 26 (1:0). Руан, 46 (1:1). Хассан, 100 (2:1). Педру Мигель, 114 (3:1).

Судья: Горбаль (Алжир).

11 декабря. Доха. Стадион «Аль-Садд».