«Аль-Хиляль» стал соперником «Фламенго» по полуфиналу клубного чемпионата мира
18:59
Команда из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль Эр-Рияд» обыграла «Эсперанс» из Туниса со счетом 1:0 на клубном чемпионате мира.
«Аль-Хиляль» стал соперником «Фламенго» по полуфиналу турнира, встреча пройдет во вторник, 17 декабря.
Клубный ЧМ
2-й раунд
«Аль-Хиляль Эр-Рияд» (Саудовская Аравия) — «Эсперанс» (Тунис) — 1:0 (0:0)
Гол: Гомис, 73.
Удаление: Канно (Аль-Хиляль), 85.
Судья: Тобар (Чили).
14 декабря. Доха. Стадион «Аль-Садд».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/inter/club/world/2019/playoff/
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