«Аль-Хиляль» и «Пачука» сыграют в клубном чемпионате мира 2025 27 июня

«Аль-Хиляль» и «Пачука» сыграют в групповом этапе клубного чемпионата мира 2025 в ночь с 26 на 27 июня. Матч пройдет на стадионе «Джодис Парк» в Нэшвилле (штат Теннесси, США). Начало — в 4.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Аль-Хиляль» — «Пачука» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры можно смотреть на онлайн-платформе Okko в разделе «Спорт» по платной подписке.

Клубный чемпионат мира. Группа H.

27 июня, 04:00. Geodis Park (Нэшвилл)

Соперники играют в группе H вместе с «Реалом» и «Зальцбургом».

Клубный чемпионат мира по футболу 2025 пройдет с 14 июня по 13 июля. Впервые турнир проводится в новом формате, в котором принимают участие 32 клуба из шести континентальных конфедераций.