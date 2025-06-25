Футбол
Клубный ЧМ
25 июня, 14:00

«Аль-Хиляль» — «Пачука»: время начала и где смотреть трансляцию матча клубного ЧМ-2025

«Аль-Хиляль» и «Пачука» сыграют в клубном чемпионате мира 2025 27 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Малком (ФК «Аль-Хиляль»).
Фото Getty Images

«Аль-Хиляль» и «Пачука» сыграют в групповом этапе клубного чемпионата мира 2025 в ночь с 26 на 27 июня. Матч пройдет на стадионе «Джодис Парк» в Нэшвилле (штат Теннесси, США). Начало — в 4.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Аль-Хиляль» — «Пачука» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры можно смотреть на онлайн-платформе Okko в разделе «Спорт» по платной подписке.

Клубный чемпионат мира. Группа H.
27 июня, 04:00. Geodis Park (Нэшвилл)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
2:0
Пачука

Соперники играют в группе H вместе с «Реалом» и «Зальцбургом».

Клубный чемпионат мира по футболу 2025 пройдет с 14 июня по 13 июля. Впервые турнир проводится в новом формате, в котором принимают участие 32 клуба из шести континентальных конфедераций.

Филипе Луис — о плане на матч с «Баварией»: «ДНК «Фламенго» требует контролировать игру»

«Зальцбург» — «Реал»: время начала и где смотреть трансляцию матча клубного ЧМ-2025

КХЛ на Кинопоиске

