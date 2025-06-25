«Аль-Хиляль» — «Пачука»: время начала и где смотреть трансляцию матча клубного ЧМ-2025
«Аль-Хиляль» и «Пачука» сыграют в клубном чемпионате мира 2025 27 июня
«Аль-Хиляль» и «Пачука» сыграют в групповом этапе клубного чемпионата мира 2025 в ночь с 26 на 27 июня. Матч пройдет на стадионе «Джодис Парк» в Нэшвилле (штат Теннесси, США). Начало — в 4.00 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями противостояния «Аль-Хиляль» — «Пачука» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры можно смотреть на онлайн-платформе Okko в разделе «Спорт» по платной подписке.
Соперники играют в группе H вместе с «Реалом» и «Зальцбургом».
Клубный чемпионат мира по футболу 2025 пройдет с 14 июня по 13 июля. Впервые турнир проводится в новом формате, в котором принимают участие 32 клуба из шести континентальных конфедераций.
Новости