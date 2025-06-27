«Аль-Хиляль» обыграл «Пачуку» и вышел в плей-офф клубного чемпионата мира

«Аль-Хиляль» выиграл у «Пачуки» в матче 3-го тура группового турнира клубного чемпионата мира — 2:0.

На 22-й минуте полузащитник Салем аль-Давсари открыл счет. В концовке встречи удвоил преимущество Маркос Леонардо.

Экс-нападающий «Зенита» Малком вышел на поле в стартовом составе и сыграл 86 минут.

«Аль-Хиляль» набрал 5 очков и поднялся на 2-е место в группе H. Саудовская команда вышла в 1/8 финала, где сыграет против «Манчестер Сити». «Пачука» без очков стала последней.