«Аль-Хиляль» и «Пачука» встретятся в матче клубного чемпионата мира

«Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии и «Пачука» из Мексики встретятся в матче 3-го тура группового этапа клубного чемпионата мира в ночь на пятницу, 27 июня. Игра будет проходить на стадионе «Геодис Парк» в Нэшвилле, стартовый свисток прозвучит в 4.00 по московскому времени.

Клубный чемпионат мира. Группа H.

27 июня, 04:00. Geodis Park (Нэшвилл)

Команды выступают в группе Н. «Аль-Хиляль» набрал 2 очка в 2 турах, сыграв вничью с «Реалом» (1:1) и «Зальцбургом» (0:0). «Пачука» проиграла оба матча: 1:3 с «Реалом» и 1:2 с «Зальцбургом».