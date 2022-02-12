Футбол
Другие
Клубный ЧМ
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Турнир
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Футбол
Клубный ЧМ

Сегодня, 18:00

«Аль-Ахли» разгромил «Аль-Хиляль» в матче за третье место на клубном чемпионате мира

«Аль-Ахли» победил «Аль-Хиляль» в матче за третье место на клубном чемпионате мира
Карен Саркисян
Корреспондент

«Аль-Ахли» одержал победу над «Аль-Хилялем» в матче за третье место на клубном чемпионате мира 2022 года. Встреча проходила на стадионе «Аль-Нахян» в Абу-Даби.

В составе «Аль-Ахли» забитыми мячами отметились Яссер Ибрахим, Фати, Ахмед Абделькадер и Амр Эль-Сулейя.

Отметим, что «Аль-Хиляль» заканчивал игру вдевятером. В первом тайме красные карточки получили Матеус Перейра и Мохаммед Канно.

В финале клубного чемпионата мира сыграют «Челси» и «Палмейрас». Матч состоится сегодня, 12 февраля. Встреча начнется в 19.30 по московскому времени.

Клубный ЧМ

Матч за 3-е место

«Аль-Хиляль Эр-Рияд» — «Аль-Ахли Каир» — 0:4 (0:3)

Голы: Яссер Ибрахим, 8 (0:1). Фати, 17 (0:2). Ахмед Абделькадер, 40 (0:3). Эль-Сулейя, 64 (0:4).

Удаления: Перейра (Аль-Хиляль Эр-Рияд), 14. Канно (Аль-Хиляль Эр-Рияд), 28.

Судья: Тюрпен (Франция).

12 февраля. Абу-Даби. Стадион «Al Nahyan Stadium».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Вильярреал 0
Реал 0
1-й тайм

1X

19%

1.49

X2

18%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.68
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи
Интер

ИТБ2 (1.0)

27%

1.51

1X

20%

1.55

П2

17%

2.55
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта
Ювентус

Ф2 (0)

24%

1.79

П2

16%

2.50

ТБ 2.5

13%

1.90
Футбол
0
Читайте также
«Еще 300 метров — и мы бы выиграли». Что думают скандинавы о золоте наших девушек в лыжной эстафете
Начинала Олимпиаду со слез, а теперь везет золото маленькому сыну: Юлия Ступак обеспечила преимущество сборной России — и победила в лыжной эстафете
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Челси» перед матчем решит, кто будет играть в воротах в финале клубного ЧМ

«Челси» — «Палмейрас»: стартовые составы команд на финал клубного чемпионата мира
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости