«Аль-Ахли» разгромил «Аль-Хиляль» в матче за третье место на клубном чемпионате мира

«Аль-Ахли» победил «Аль-Хиляль» в матче за третье место на клубном чемпионате мира

«Аль-Ахли» одержал победу над «Аль-Хилялем» в матче за третье место на клубном чемпионате мира 2022 года. Встреча проходила на стадионе «Аль-Нахян» в Абу-Даби.

В составе «Аль-Ахли» забитыми мячами отметились Яссер Ибрахим, Фати, Ахмед Абделькадер и Амр Эль-Сулейя.

Отметим, что «Аль-Хиляль» заканчивал игру вдевятером. В первом тайме красные карточки получили Матеус Перейра и Мохаммед Канно.

В финале клубного чемпионата мира сыграют «Челси» и «Палмейрас». Матч состоится сегодня, 12 февраля. Встреча начнется в 19.30 по московскому времени.

Клубный ЧМ

Матч за 3-е место

«Аль-Хиляль Эр-Рияд» — «Аль-Ахли Каир» — 0:4 (0:3)

Голы: Яссер Ибрахим, 8 (0:1). Фати, 17 (0:2). Ахмед Абделькадер, 40 (0:3). Эль-Сулейя, 64 (0:4).

Удаления: Перейра (Аль-Хиляль Эр-Рияд), 14. Канно (Аль-Хиляль Эр-Рияд), 28.

Судья: Тюрпен (Франция).

12 февраля. Абу-Даби. Стадион «Al Nahyan Stadium».