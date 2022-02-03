«Аль-Джазира» вышла в четвертьфинал клубного чемпионата мира

«Аль-Джазира» из Абу-Даби вышла в четвертьфинал клубного чемпионата мира.

В первом круге турнира команда из ОАЭ победила «Пираэ» из Французской Полинезии со счетом 4:1.

В четвертьфинале «Аль-Джазира» встретится с «Аль-Хилялем» из Саудовской Аравии.

Клубный ЧМ

1-й раунд

«Аль-Джазира Абу-Даби» — «Пираэ» — 4:1 (3:0)

Голы: Аль-Амери, 5 (1:0). Аль-Аттас, 25 (2:0). Косанович, 41 (3:0). Рабии, 48 — в свои ворота (3:1). Диаби, 63 (4:1).

3 февраля. Абу-Даби. Стадион «Мохаммед бин Зайед».