«Аль-Джазира» вышла в четвертьфинал клубного чемпионата мира
«Аль-Джазира» из Абу-Даби вышла в четвертьфинал клубного чемпионата мира.
В первом круге турнира команда из ОАЭ победила «Пираэ» из Французской Полинезии со счетом 4:1.
В четвертьфинале «Аль-Джазира» встретится с «Аль-Хилялем» из Саудовской Аравии.
Клубный ЧМ
1-й раунд
«Аль-Джазира Абу-Даби» — «Пираэ» — 4:1 (3:0)
Голы: Аль-Амери, 5 (1:0). Аль-Аттас, 25 (2:0). Косанович, 41 (3:0). Рабии, 48 — в свои ворота (3:1). Диаби, 63 (4:1).
3 февраля. Абу-Даби. Стадион «Мохаммед бин Зайед».
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