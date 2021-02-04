Египетский «Аль-Ахли» вышел в полуфинал клубного ЧМ, где встретится с «Баварией»

«Аль-Ахли» в четвертьфинале клубного чемпионата мира обыграл «Аль-Духаиль» со счетом 1:0.

Единственный гол забил Хуссейн Эль-Шахат.

В полуфинале египетский клуб встретится с «Баварией». В другой 1/2 финала мексиканский «Тигрес» встретится с бразильским «Палмейрасом».

Клубный ЧМ

2-й раунд

«Аль-Духаиль» — «Аль-Ахли Каир» — 0:1 (0:1)

Гол: Эль-Шахат, 30.

Судья: Эскобар (Гватемала).

4 февраля. Эр-Райян. Стадион «Эдьюкейшн Сити».