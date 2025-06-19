«Аль-Айн» — «Ювентус»: онлайн-трансляция матча клубного ЧМ-2025

«Аль-Айн» и «Ювентус» сыграют на клубном чемпионате мира 19 июня

«Аль-Айн» и «Ювентус» встретятся в первом туре группового турнира клубного чемпионата мира-2025 в ночь на четверг, 19 июня. Игра состоится в Вашингтоне (США) на стадионе «Ауди Филд». Начало встречи — в 04.00 по московскому времени.

Клубный чемпионат мира. Группа G.

19 июня 2025, 04:00. Audi Field (Вашингтон)

Следить за ключевыми событиями игры «Аль-Айн» — «Ювентус» можно в матч-центре «СЭ».

Трансляцию матча покажет в прямом эфире онлайн-платформа «Okko Спорт». Контент стримингового сервиса доступен при наличии подписки.

Клубный чемпионат мира 2025 года проходит с 15 июня по 13 июля в США. В турнире впервые в истории принимают участие 32 клуба.