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8 февраля, 23:56

«Реал» вышел в финал клубного чемпионата мира

Руслан Минаев
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«Аль-Ахли» — «Реал».
Фото AFP

«Реал» обыграл «Аль-Ахли» в полуфинале клубного чемпионата мира — 4:1.

В составе испанского клуба отличились Винисиус Жуниор, Феде Вальверде, Родриго и Серхио Аррибас. У египетского клуба с пенальти забил Али Маалул.

Мадридцы могли увеличить преимущество, но в концовке матча Лука Модрич не реализовал пенальти.

«Реал» вышел в финал турнира и сыграет с «Аль-Хилялем» (Саудовская Аравия).

«Аль-Ахли» в матче за третье место встретится с «Фламенго».

Клубный ЧМ. 1/2 финала
08 февр, 22:00. Prince Moulay Abdellah Stadium (Рабат)
Аль-Ахли Каир
1:4
Реал

Футбол
ФК Аль-Ахли (Каир)
ФК Реал
1
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