«Бавария» вышла в финал клубного ЧМ благодаря дублю Левандовски

«Бавария» обыграла «Аль-Ахли» в полуфинале клубного чемпионата мира по футболу — 2:0. Дубль в составе мюнхенцев оформил Роберт Левандовски. На счету 32-летнего поляка 29 голов в 26 матчах сезона.

В финале «Бавария» встретится с мексиканским «Тигрес», который накануне одолел «Палмейрас» (1:0).

Клубный чемпионат мира

1/2 финала

«Аль-Ахли» (Египет) — «Бавария» (Германия) — 0:2 (0:1)

Голы: Левандовски, 17 (0:1). Левандовски, 85 (0:2).

«Аль-Ахли»: Эль-Шенави, Хани, Ашраф, Бенун, Маалул (Яссер Ибрахим, 28), Эль-Шахат (Салах Мохсен, 70), Солея, Фати, Афша (Дьенг, 70), Мохамед (Шериф, 83), Кахраба (Бваля, 69).

«Бавария»: Нойер, Павар, Алаба, Боатенг (Зюле, 77), Дэйвис, Киммих, Рока (Толиссо, 69), Мюллер (Шупо-Мотинг, 62), Гнабри (Сане, 62), Левандовски, Коман (Мусиала, 78).

Судья: Мохамед (ОАЭ).

8 февраля. Эр-Райян. Стадион «Ахмед бин Али».