Главный тренер «Палмейраса» Феррейра: «Невозможно было сыграть хуже, чем в первом тайме»

Главный тренер «Палмейраса» Абел Феррейра прокомментировал ничью с «Интер Майами» (2:2) в матче группового турнира клубного чемпионата мира.

«В перерыве я сказал игрокам, что невозможно было сыграть хуже, чем в первом тайме. Мы не смогли сдержать наших соперников или оказать на них давление спереди. Но наш дух борьбы до конца был особенно важен во втором тайме, и мы были вознаграждены за это», — цитирует португальского специалиста сайт ФИФА.

«Палмейрас» в 1/8 финала сыграет с «Ботафого».