Футбол
Китай
Статьи
Новости Таблицы Календарь
Главная
Футбол
Китай

Сегодня, 12:45

Команда Слуцкого не стала чемпионом Китая. Но не нужно ругать нашего тренера, второе место — большой успех

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого завоевал серебро чемпионата Китая
Роман Кольцов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий
Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий.
Фото Getty Images
У «Шанхая» первые медали за 14 лет.

Чемпионат Китая официально завершен. Интрига в борьбе за золото сохранялась до последнего тура. За титул бились две команды из Шанхая — «Порт» и «Шэньхуа», который возглавляет Леонид Слуцкий. Коллектив российского тренера не смог стать победителем турнира, заняв второе место. Конкурент не оставил ему шансов.

Китай. Суперлига. 30-й тур
02 нояб, 10:30. Phoenix Hill Football Stadium (Чэнду)
Чэнду Жунчэн
1:2
Шанхай Шэньхуа

«Порт» сделал то, что было нужно

Все игры 30-го тура начались в одно время — 10.30 мск. Перед стартовым свистком «Шанхай Порт» с 75 очками занимал первое место, а «Шанхай Шэньхуа» с 74 баллами расположился на второй строчке.

Коллективу Слуцкого надо было не только добиться положительного результата в своем матче, но и ждать осечки конкурента. При определенных раскладах можно было даже не побеждать «Чэнду» — все зависело от того, как сыграет «Порт».

Главный тренер &laquo;Шанхай Шэньхуа&raquo; Леонид Слуцкий. Невезение Слуцкого в Китае — «Шанхай» упустил лидерство за тур до финиша. Титул принесет только чудо

Увы, конкурент не дал слабины, еще в первом тайме сделав задел в два мяча. В итоге встреча с «Тяньцзинь Тайгер» завершилась со счетом 5:0. Блестяще сыграли все главные звезды «Порта» — Оскар (да-да, тот самый!), Густаво, Варгас и У Лэй. Последний стал лучшим бомбардиром лиги, набрав 44 (34+10) очка по системе «гол + пас». И это при том, что 32-летний форвард ни разу не отличился с пенальти. В суперлиге Китая еще никто столько не забивал.

Скорее всего, тренерский штаб и игроки «Шэньхуа» следили за происходящим в параллельной игре и понимали, что титул упущен. Ниже второй строчки коллектив Слуцкого уже не мог опуститься. Тем не менее победа над «Чэнду» была одержана — 2:1.

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий (справа) и полузащитник команды Ван Хайцзянь
Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий (справа) и полузащитник команды Ван Хайцзянь.
Фото Getty Images

Большой успех

Леонид Викторович возглавил «Шанхай» в декабре 2023-го и сразу же выдал рекордную серию без поражений — 24 матча во всех турнирах. Она прервалась только после того, как команда уступила «Бэйцзин Гоань» (1:2) в 21-м туре китайской суперлиги.

Леонид Слуцкий вместе с&nbsp;командой празднует победу в&nbsp;Суперкубке. Слуцкий взял первый трофей в Китае! «Шанхай Шэньхуа» обыграл принципиального соперника

Еще перед прошлым туром команда Слуцкого лидировала, но неожиданно оступилась в игре с «Шэньчжэнь Пэн Сити» (2:2). Золото действительно было близко, но второе место — это тоже большой успех для «Шэньхуа». Наш тренер привел команду к ее первым медалям с 2010 года. Перед стартом сезона многие эксперты не видели «синих дьяволов» даже в топ-3, а в предыдущем чемпионате они заняли лишь пятое место. Очевидный прогресс. Еще один показатель достойной работы 53-летнего специалиста в Поднебесной — выигранный Суперкубок Китая.

Впереди у команды Слуцкого матчи в азиатской Лиге чемпионов, так что работа в этом году еще не закончена.

Футбол
ФК Шанхай Шэньхуа
Леонид Слуцкий
Читайте также
Лечебное пособие: максимальный размер больничного вырастет до 6,8 тыс. в день
Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 36 голов
Экс-член Госдепа рассказал о возможных требованиях Трампа от РФ в случае победы
Установлена передавшая оружие исполнителям теракта в «Крокусе» группировка
Фигуристка Медведева намекнула на расставание с Чигиревым
Чей состав сильнее — ЦСКА или «Спартака»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 14-го тура ноября
«Крылья Советов» — «Краснодар»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Локомотив»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Рубин»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Факел»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Акрон»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Супергол Кордобы принес «Краснодару» победу над «Крыльями»
Ничья «Зенита» и «Локо», «Химки» и «Динамо» забили 7 голов
«Родина» — «Торпедо»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Сокол»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Чайка»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ротор»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Урал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Шинник»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Енисей»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Черноморец»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 13-го тура 26 октября
«Крылья Советов» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Бавария»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Спарта»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Лилль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Слуцкий в Китае: российский тренер в «Шанхай Шэньхуа»
Семин назвал блестящей работу Слуцкого в Китае: «С большим достоинством представил русскую тренерскую школу»
Газзаев назвал успешной работу Слуцкого в Китае: «Для первого года отличный результат»
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого завоевал серебро чемпионата Китая
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого победил «Кавасаки» в матче Лиги чемпионов АФК
Слуцкий признан лучшим тренером китайской суперлиги в сентябре
Слуцкий вышел на первое место в чемпионате Китая. До конца сезона — два тура
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Невезение Слуцкого в Китае — «Шанхай» упустил лидерство за тур до финиша. Титул принесет только чудо

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости