У «Шанхая» первые медали за 14 лет.

Чемпионат Китая официально завершен. Интрига в борьбе за золото сохранялась до последнего тура. За титул бились две команды из Шанхая — «Порт» и «Шэньхуа», который возглавляет Леонид Слуцкий. Коллектив российского тренера не смог стать победителем турнира, заняв второе место. Конкурент не оставил ему шансов.

«Порт» сделал то, что было нужно

Все игры 30-го тура начались в одно время — 10.30 мск. Перед стартовым свистком «Шанхай Порт» с 75 очками занимал первое место, а «Шанхай Шэньхуа» с 74 баллами расположился на второй строчке.

Коллективу Слуцкого надо было не только добиться положительного результата в своем матче, но и ждать осечки конкурента. При определенных раскладах можно было даже не побеждать «Чэнду» — все зависело от того, как сыграет «Порт».

Увы, конкурент не дал слабины, еще в первом тайме сделав задел в два мяча. В итоге встреча с «Тяньцзинь Тайгер» завершилась со счетом 5:0. Блестяще сыграли все главные звезды «Порта» — Оскар (да-да, тот самый!), Густаво, Варгас и У Лэй. Последний стал лучшим бомбардиром лиги, набрав 44 (34+10) очка по системе «гол + пас». И это при том, что 32-летний форвард ни разу не отличился с пенальти. В суперлиге Китая еще никто столько не забивал.

Скорее всего, тренерский штаб и игроки «Шэньхуа» следили за происходящим в параллельной игре и понимали, что титул упущен. Ниже второй строчки коллектив Слуцкого уже не мог опуститься. Тем не менее победа над «Чэнду» была одержана — 2:1.

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий (справа) и полузащитник команды Ван Хайцзянь. Фото Getty Images

Большой успех

Леонид Викторович возглавил «Шанхай» в декабре 2023-го и сразу же выдал рекордную серию без поражений — 24 матча во всех турнирах. Она прервалась только после того, как команда уступила «Бэйцзин Гоань» (1:2) в 21-м туре китайской суперлиги.

Еще перед прошлым туром команда Слуцкого лидировала, но неожиданно оступилась в игре с «Шэньчжэнь Пэн Сити» (2:2). Золото действительно было близко, но второе место — это тоже большой успех для «Шэньхуа». Наш тренер привел команду к ее первым медалям с 2010 года. Перед стартом сезона многие эксперты не видели «синих дьяволов» даже в топ-3, а в предыдущем чемпионате они заняли лишь пятое место. Очевидный прогресс. Еще один показатель достойной работы 53-летнего специалиста в Поднебесной — выигранный Суперкубок Китая.

Впереди у команды Слуцкого матчи в азиатской Лиге чемпионов, так что работа в этом году еще не закончена.